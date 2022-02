Heidi Klum und Tom Kaulitz haben die Maxim Electric Nights im Rahmen des Super-Bowl-Wochenendes in Los Angeles besucht. Mit einem fliederfarbenen Minikleid zog besonders das Model alle Blicke auf sich.

Heidi Klum (48) und Tom Kaulitz (32) haben sich am Samstagabend gemeinsam bei den Maxim Electric Nights in Los Angeles gezeigt. Das Ehepaar posierte bei dem Musikevent im Rahmen des Super-Bowl-Wochenendes eng umschlungen für die Fotografen. Besonders Heidi Klum wurde dabei mit ihrem Outfit zum Hingucker.

Sie trug ein fliederfarbenes Minikleid, das durch Cut-Outs am Ausschnitt und der Seite tief blicken ließ. Das auffällige Kleid kombinierte sie mit einer beigen Fransen-Jacke, spitzen Stilettos und einer Clutch. Ihre Haare fielen ihr in wilden Locken über die Schulter und schwarze Mascara betonte ihre Augen. Ehemann Tom Kaulitz hingegen setzte für den Date-Abend auf einen lässigen Look mit schwarzer Lederjacke, leicht aufgeknöpftem Hemd und lockerer Streifen-Stoffhose.

Gemeinsames Bild mit Star-DJ

Bei Instagram postete Klum weitere Pärchen-Fotos und kurze Clips vom Auftritt des niederländischen DJs Tiësto (53). Zu einem persönlichen Treffen kam es dann auch noch, wie Klum mit einem weiteren Post verriet. "Wir lieben dich", schrieb sie zu einem gemeinsamen Bild mit dem DJ und ihrem Ehemann.