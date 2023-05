Moderatorin Sylvie Meis hat zum Muttertag keine offiziellen Grüße ihres Ex-Manns Rafael van der Vaart erhalten. Er postete Bilder von seiner Mutter und seiner Partnerin Estavana Polman, mit der eine Tochter hat.

Moderatorin Sylvie Meis (45) hat zum Muttertag keine öffentlichen Grüße ihres Ex-Manns Rafael van der Vaart (40) bekommen. Die beiden haben zusammen Sohn Damian (16). Auf seiner Instagram-Seite postete der Niederländer zwei Bilder mit seiner Mutter und seiner neuen Familie.

Einige Follower wundern sich

Am Sonntag (14. Mai) schrieb Rafael van der Vaart "Alles Gute zum Muttertag" und postete dazu zwei Fotos. Eines zeigt ihn mit seiner Mutter Lolita van der Vaart, auf dem anderen sind seine Partnerin Estavana Polman (30) und die gemeinsame Tochter Jesslynn (5) zu sehen. Einige Follower wunderten sich über das Posting. "Fehlt da nicht wer?" heißt es in den Kommentaren zum Beispiel. Oder auch: "Was ist mit Sylvie und Damian?"

Sylvie Meis über die Patchwork-Familie

Der Fußballer und die Moderatorin waren von 2005 bis 2013 verheiratet. Ihre Trennung hatte für viele Schlagzeilen gesorgt. Lange galt das Verhältnis der beiden als schwierig. Doch erst vor wenigen Wochen erzählte Sylvie Meis im Interview mit "Gala", dass das Patchwork-Leben inzwischen gut funktioniere: "Es ist ein Riesengewinn, dass wir in den letzten Jahren wieder eine Familie geworden sind." Das sei vor allem der Verdienst von Estavana Polman, die sie als gute Freundin bezeichnete. "Wir können wieder Weihnachten miteinander verbringen oder Damians Geburtstag zusammen feiern." Sie fahre regelmäßig nach Dänemark, um die Familie zu besuchen. Damian lebt seit drei Jahren bei seinem Vater, um seine Fußballkarriere voranzutreiben.

Auch die Moderatorin veröffentlichte zwei Bilder

Sylvie Meis postete zum Muttertag ebenfalls zwei Bilder bei Instagram. Zu den Aufnahmen mit Damian sowie einem Babyfoto von sich mit ihrer Mutter schrieb sie: "Heute sende ich all meine Liebe und Wertschätzung an jede Mama da draußen, die ihren Kindern so viel von sich gibt!" Mutter zu sein sei "eine schöne Reise voller Liebe, Freude und manchmal Herausforderungen". Aber es lohne sich "für die kostbaren Momente, die wir mit unseren Kindern teilen dürfen".