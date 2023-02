Baby-News bei Almila Bagriacik: Die "Tatort"-Schauspielerin wird zum ersten Mal Mutter. Der Vater ihres Kindes ist kein Unbekannter.

Almila Bagriacik (32) schwebt im Liebes- und bald auch im Mutterglück. Im Interview mit der Zeitschrift "Gala" hat die "Tatort"-Schauspielerin nun ihre Beziehung mit dem Regisseur Finn Christoph Stroeks (37) öffentlich gemacht und gleichzeitig verkündet, dass das Paar Nachwuchs erwartet.

Neue Liebe am Filmset

Dass sie schwanger ist, habe sie in ihrem ersten gemeinsamen Urlaub festgestellt. "Das ist die schönste Erfahrung, die ich je machen durfte", schwärmt sie. Weiter verrät sie, dass sie und der Regisseur sich bei den Dreharbeiten zur Komödie "Trauzeugen" (Kinostart 14. September 2023) kennengelernt hätten.

"Ich habe mich in die Geschichte verliebt und zu guter Letzt auch in ihn", so Bagriacik. "Wir haben schnell gemerkt, dass da zwei verwandte Seelen aufeinandertreffen." Sie möge vor allem seine ruhige Ausstrahlung und seinen Humor. "Es ist eigentlich eine Frechheit, dass ein Mann mit so viel Charisma nur hinter der Kamera arbeitet." Vor Stroeks war Bagriacik mit dem Unternehmer Sebastian Gündel liiert. Die beiden trennten sich im März 2021.

Seit fünf Jahren im Kieler "Tatort" zu sehen

Die Deutsch-Türkin gehört seit fünf Jahren neben Axel Milberg (66) zum festen Kieler "Tatort"-Team. Die beiden mimen das Ermittler-Duo Mila Sahin und Klaus Borowski. Wie es mit Bagriaciks Rolle weitergeht, ist bis jetzt noch unklar. Die Pläne für ihre Figur in der Netflix-Serie "Die Kaiserin", für die im November 2022 eine zweite Staffel angekündigt wurde, sind ebenfalls noch nicht bekannt.