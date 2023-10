Strenge Auflagen für Schauspieler Jeremy Allen White: Er darf seine Kinder nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen sehen...

US-Schauspieler Jeremy Allen White (32) soll im Rahmen einer Sorgerechtsvereinbarung zwischen ihm und seiner Noch-Ehefrau Addison Timlin (32) angeblich regelmäßigen Alkoholtests zugestimmt haben. Das berichtet unter anderem "Page Six", die Promiseite der "New York Post" unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Demnach wird der 32-jährige Star aus der Serie "The Bear: King of the Kitchen" bis zu fünfmal pro Woche getestet, wenn die Töchter Ezer (4) und Dolores (2) in seiner Obhut sind.

Sollte Alkohol im Körper des Schauspielers gefunden werden, wird er angeblich nach 15 Minuten erneut getestet, berichtet "Page Six" weiter. Bei positivem Ergebnis soll demnach der vorübergehende Verlust des Sorgerechts drohen. Darüber hinaus heißt es dem Bericht zufolge in den Dokumenten, dass White zusätzlich zu einer Therapie Treffen der Anonymen Alkoholiker besuchen muss.

Die Ehe von Jeremy Allen White ging im Frühjahr in die Brüche

Wie auch das Promiportal "TMZ" berichtet, haben sich der Serienstar und Timlin auf das gemeinsame Sorgerecht für die Mädchen geeinigt. Die Frau des Schauspielers soll bereits im Mai nach drei Jahren Ehe die Scheidung eingereicht haben. Jeremy Allen White, der vor "The Bear" schon mit der Serie "Shameless" Erfolge feierte, wird unterdessen bereits eine neue Beziehung mit dem Model Ashley Moore nachgesagt. "TMZ" zufolge wurden die beiden in der Öffentlichkeit gesehen, wie sie sich küssten.

Auch mit seiner Noch-Ehefrau scheint der 32-Jährige aber gut auszukommen, wie es in US-Medienberichten heißt. Das Ex-Paar war demnach vor wenigen Wochen zusammen bei einem Fußballspiel ihrer älteren Tochter. Trotz Trennung "verstehen sie sich", sagte eine anonyme Quelle damals dem "People"-Magazin. "Sie lieben ihre Kinder und verbringen Zeit miteinander. Als sie die Scheidung einreichte, war sie verärgert. Die Dinge haben sich etwas beruhigt."