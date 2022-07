Chuck Lorre, Schöpfer von "The Big Bang Theory", hat sich von seiner dritten Ehefrau Arielle getrennt. Das hat das Paar in einem gemeinsamen Statement bekannt gegeben. Auch von einer Scheidung wird bereits berichtet.

Chuck Lorre (69), Produzent von "The Big Bang Theory" und "Two and a Half Men", hat sich nach knapp vier Jahren Ehe von seiner Frau Arielle getrennt. Das bestätigten die beiden in einer gemeinsamen Erklärung, die unter anderem "Variety" vorliegt.

"Wir haben uns mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Respekt dazu entschieden, uns zu trennen", heißt es darin. Sie würden in verschiedene Richtungen weitergehen, "aber mit großer Liebe, Bewunderung und Dankbarkeit für die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben". Weiter bittet das Ex-Paar um Privatsphäre.

Lässt sich Chuck Lorre auch scheiden?

Wie "TMZ" berichtet, hat Lorre angeblich bereits die Scheidung eingereicht. Dem Online-Magazin sollen die entsprechenden Dokumente vorliegen. Als Grund wurden unüberbrückbare Differenzen angegeben. Chuck und Arielle Lorre gaben sich im September 2018 das Jawort. Von 1979 bis 1992 war Lorre mit Paula Smith verheiratet, es folgte eine Ehe mit Schauspielerin Karen Witter (60) von 2001 bis 2010. Mit Smith hat er zwei gemeinsame Kinder.

Chuck Lorre zählt zu den erfolgreichsten Produzenten in Hollywood. Auch die Serien "Young Sheldon" und "Mike & Molly" gehen auf seine Kappe.