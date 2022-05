Rund zwei Jahre haben sich Alex Pall und Drew Taggart alias The Chainsmokers eine Pause abseits der Öffentlichkeit gegönnt. Jetzt melden sie sich mit einem neuen Album zurück. Die Beweggründe für ihre Auszeit und welche Pläne sie für die Zukunft schmieden, verraten die Musiker im Interview.

Ob "Paris", "Something Just Like This" (ft. Coldplay) oder "Closer" (ft. Halsey): Jahrelang veröffentlichten The Chainsmokers einen Hit nach dem anderen. Ihre drei Alben "Memories... Do Not Open" (2017), "Sick Boy" (2018) und "World War Joy" (2019) produzierten Alex Pall (36) und Drew Taggart (32) in kürzester Zeit, während sie "im Durchschnitt noch 180 Shows pro Jahr" spielten, erinnert sich das Duo im Doppelinterview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Die beiden Musiker gönnten sich schließlich eine Auszeit, die zwei Jahre andauerte. Füße hochlegen stand in dieser Zeit aber nicht auf der Tagesordnung - im Gegenteil.

"Wir werden älter"

The Chainsmokers melden sich am 13. Mai mit ihrem vierten Album zurück. Mit "So Far So Good" wollen Pall und Taggart ein energetisches Comeback mit "sehr viel Optimismus" feiern. "Es geht darum, das Beste aus jeder Situation zu machen. Schließlich haben auch wir in unserer langjährigen Karriere viele Höhen und Tiefen hinter uns", erklärt Taggart im Interview. Da sie "kreativ erschöpft" gewesen seien, hätten sie ihren Sound in den zwei Jahren neu entdecken wollen und auch "einiges" über sich selbst gelernt.

"Es war wichtig für uns, diese Auszeit zu nehmen, um uns inspirieren zu lassen und Musik zu machen. Das ist schließlich das Größte für uns", so Pall. Die Zeit sei aber auch "verrückt" gewesen. "Gerade haben wir auch realisiert, dass wir älter werden. Wir können einfach nicht mehr so viel trinken wie früher", scherzt Pall weiter.

Auftritte in Deutschland geplant - Schnitzel inklusive

Da Taggart und Pall seit Jahren gemeinsame Sache machen, hätten sie gelernt, "wer welche Dinge besser kann als der andere". "Ich denke, dass wir viel gegenseitigen Respekt voreinander haben. [...] Wir sind wirklich glücklich und haben eine gute Kommunikation - darauf kommt es an", schwärmt Taggart.

Rund um ihr neues Album "So Far So Good" seien mehrere "Überraschungen" geplant. Ende des Jahres kommen The Chainsmokers erneut nach Deutschland, versichert Pall. Der Musiker wisse vor allem die deutsche Kost zu schätzen und freue sich auf "Schnitzel und Kartoffelsalat": "Ihr habt wirklich gutes Essen."