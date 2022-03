Sänger Tom Parker ist tot. Der Sänger der Boyband The Wanted starb mit nur 33 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors.

Nur 33 Jahre sind de Sänger Tom Parker der britisch-irischen Band The Wanted auf Erden vergönnt gewesen. Wie Parkers Frau Kelsey Hardwick via Instagram mitgeteilt hat, verstarb Parker am Mittwoch (30. März) nach jahrelangem Krebsleiden. Im Oktober 2020 hatte Parker mitgeteilt, dass bei ihm ein aggressiver Hirntumor diagnostiziert wurde.

Zu einem Bild ihres verstorbenen Mannes schreibt Hardwick: "Mit dem schwersten aller Herzen müssen wir bestätigen, dass Tom früher an diesem Tag friedlich und im Beisein seiner Familie verstorben ist. Unsere Herzen sind gebrochen, Tom war der Mittelpunkt unserer Welt und wir können uns ein Leben ohne sein ansteckendes Lächeln und seine energievolle Präsenz nicht vorstellen."

"Für immer stolz auf dich"

Bis zum Schluss habe er gegen den Krebs angekämpft, so die trauernde Hardwick. Ihren Post schließt sie mit den Worten: "Ich werde für immer stolz auf dich sein."

Die Boyband The Wanted wurde 2009 im Zuge eines groß angelegten Castings gegründet. 2010 erschien das Debütalbum "The Wanted", zwei weitere Longplayer folgten 2011 und 2013. 2014 trennte sich die fünfköpfige Band, ehe die Mitglieder im vergangenen Jahr erstmals seit sieben Jahren wieder gemeinsam auftraten, um ihre Unterstützung für den schwerkranken Tom Parker auszudrücken.