Schauspieler Thore Schölermann (37) ist seit Kurzem frisch gebackener Vater. Im Interview spricht er über gesunde Ernährung, seinen Einsatz für Nachhaltigkeit und wie sich sein Leben seit der Geburt seiner Tochter verändert hat.

Thore Schölermann (37) ist Schauspieler, Moderator - und seit Kurzem auch frisch gebackener Vater. Auf dem "Initiative Milch"-Event spricht er über gesunde Ernährung, seinen Einsatz für Nachhaltigkeit und wie sich sein Leben seit der Geburt seiner Tochter mit Schauspielkollegin Jana Kilka (34) Ende 2021 verändert hat. Auch wie er Job und Familie unter einen Hut bringt und was die Fans in der neuen Staffel von "The Voice of Germany" erwarten können, verrät er.

Herr Schölermann, beim heutigen Event der "Initiative Milch" geht es vor allem um gesunde, ausgewogene Ernährung . Worauf achten Sie selbst besonders?

Thore Schölermann: Ich bin grundsätzlich ein Genießer und im Zweifel geht Genuss vor Zählen von Kalorien. Ich höre aber total auf meinen Körper, statt auf vermeintlich gesunde Trends: Essen muss mich glücklich und zufrieden machen. Wenn ich zufrieden bin, geht es auch meinen Körper gut.

Sie setzen sich seit vielen Jahren für das Thema Nachhaltigkeit ein. Wie wichtig ist Ihnen Umweltbewusstsein in der Ernährung? Was tun Sie dafür?

Schölermann: Ich ernähre mich sehr bewusst und kaufe bewusst ein. Achte auf eine kurze Lieferkette, wenig Verpackungen, kaufe saisonale Produkte und achte vor allem auch auf Tierwohl - auch und gerade bei Milchprodukten. Viele haben das Bewusstsein für Konsum verlernt. Wer eine Wurst isst, tötet Tiere, wer sich ein Holzregal kauft, fällt einen Baum. Das ist auch grundsätzlich der Lauf der Dinge, man muss sich dem nur bewusst sein, so verschwendet man nichts. Wegschmeißen von Lebensmitteln ist bei uns ein No-Go! Wir kaufen mit Maß und nicht in Massen.

Hat sich Ihr Blick darauf verändert, seit Sie vor wenigen Monaten Vater geworden sind?

Schölermann: Mit der Geburt unserer Tochter, sind wir uns der Verantwortung noch einmal bewusster geworden, dass wir auf diesen Planeten besser aufpassen müssen.

Worauf wollen Sie in Sachen Ernährung bei der Erziehung Ihrer Tochter Wert legen?

Schölermann: Das wird sich noch zeigen. Wir werden versuchen, gute Vorbilder zu sein. Meine Eltern habe mir Werte und Manieren beigebracht, die mein ganzes Leben begleiten. Dafür bin ich sehr dankbar.

Was hat sich zu Hause verändert, seit Ihre Tochter auf der Welt ist?

Schölermann: Es ist endlich Leben im Haus und alles ergibt Sinn. Das Gefühl, jetzt in einer WG zu dritt zu leben, ist immer noch manchmal unwirklich, aber auf jeden Fall die schönste WG in der ich je gelebt habe!

Stehen Sie oder Ihre Ehefrau Jana öfter in der Küche?

Schölermann: Ich habe in den ersten Wochen ganz klar und gerne die Rolle des Hausmannes übernommen. Dass ich koche, ist ohnehin nichts Neues, aber ich bin schneller und effizienter geworden, weil zwischendurch noch Wäsche gemacht wird.

Wie sieht die Arbeitsteilung bei Ihnen sonst aus?

Schölermann: Wir haben keine klassische Arbeitsteilung. Wir haben eine gute Work-Life-Kind-Balance gefunden und gehen in unserer Elternrolle voll auf, ohne uns als Paar zu vergessen. Das ist für alle Seiten sehr wichtig. Happy Eltern, happy children !

Wie bringen Sie Familie und Job unter einen Hut?

Schölermann: Davor hatten wir großen Respekt und genau deshalb haben wir vielleicht auch solange gewartet, Kinder zu bekommen. Wir wollten das alles selbst schaffen, ohne Nanny und Co. Mein Management hat viel zu tun, meine Termine so zu legen, dass ich immer wieder regelmäßig zu Hause bin. Auch Jana schafft es schon wieder, zu arbeiten. Wir haben zu Hause ein Tonstudio, damit sie als Sprecherin im Homeoffice arbeiten kann.

Apropos Job: In der zwölften Staffel "The Voice of Germany" stehen Sie mit Melissa Khalaj als Moderations-Duo auf der Bühne . Warum sind Sie das perfekte Team?

Schölermann: Wir verstehen uns blind und uns verbindet der Spaß am Set. Außerdem verstehen sich auch unsere Hunde super.

Was werden Sie an Lena Gercke vermissen?

Schölermann: Lenas modischen Rat und Tipps zur Babyausstattung gibt's jetzt nur noch per WhatsApp. Auch wenn wir bei Voice keine Kollegen mehr sind, bin ich mir sicher, dass wir irgendwann nochmal zusammen auf der Bühne stehen.

Wie bereiten Sie sich auf die "The Voice"-Moderationen vor und wann geht es mit dem Dreh los?

Schölermann: Wir starten im Mai für die neue Staffel The Voice und um ehrlich zu sein, muss ich mich nach über zehn Jahren gar nicht mehr vorbereiten. Ich lese viel über unsere Talente und bin dann richtig gespannt sie in live kennenzulernen. Dieses Jahr muss ich mir 3 neue Namen bei den Coaches merken.

Gleich drei neue Coaches nehmen dieses Mal auf den roten Stühlen Platz. Wer wäre für Sie ein Traumcoach?

Schölermann: Ich wünschte mir mal eine Musiklegende wie Grönemeyer, Maffay, Lindenberg oder Westernhagen.

Sie sind bereits seit 2012 mit dabei. Wie hat sich die Arbeit im Laufe der Jahre verändert?

Schölermann: Das ist immer noch ein absoluter Traumjob für mich und fühlt sich nicht nach Arbeit an, sondern nach einer großen Party mit verdammt guter Musik.

Derzeit stehen Sie auch für "The Voice Kids" vor der Kamera . Was ist das Besondere an der Arbeit mit den Kindern und dürfte Ihre Tochter bei dem Format mitmachen?

Schölermann: Das ist eine Frage, die ich mir seit Jahren gestellt habe, als ich noch nicht Vater war. Und witzigerweise war das immer mein Anspruch: eine Show, zu machen, zu der ich mit gutem Gewissen auch mein eigenes Kind hinschicken würde. Mit guten Gewissen kann ich die diese Frage dadurch mit Ja beantworten und da bin ich sehr stolz auf die Show und unser Team.

Könnten Sie sich vorstellen, auch wieder als Schauspieler vor der Kamera zu stehen?

Schölermann: Das Schauspielern überlasse ich lieber den Schauspielern. Ich bin wirklich aus der Übung, aber wenn Hollywood anklopft, nehme ich einfach wieder Schauspielunterricht. Man lernt nie aus!