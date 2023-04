Raquel Welch war im Februar im Alter von 82 Jahren verstorben. Nun steht auch die Todesursache der Hollywood-Legende fest.

Am 15. Februar dieses Jahres verstarb Raquel Welch (1940-2023). Das US-Portal "TMZ" hat nun auch die Todesursache der Hollywood-Ikone enthüllt. Laut ihrer Sterbeurkunde starb Welch in Folge eines Herzstillstands. Außerdem war die zum Zeitpunkt ihres Todes 82-Jährige an Alzheimer erkrankt - eine Diagnose, die Welch nicht in der Öffentlichkeit bekannt gemacht hatte.

Große Anteilnahme nach Tod der Hollywood-Legende

Welchs Manager Steve Sauer hatte zuvor gegenüber "People" erklärt, dass die Schauspielerin "nach einer kurzen Krankheit friedlich verstorben" sei. Die Leinwand-Legende war in den 1960er Jahren mit Filmen wie "Die phantastische Reise" (1966) oder "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" (1966) international berühmt geworden, und galt als globales Sexsymbol.

Zahlreiche Hollywood-Stars wie etwa die Schauspielerin Reese Witherspoon (47) oder der Regisseur Paul Feig (60) hatten in sozialen Medien Abschied von Welch genommen. So schrieb etwa Oscarpreisträgerin Witherspoon, mit der gemeinsam Welch für die Kult-Komödie "Natürlich blond" (2001) vor der Kamera gestanden hatte: "Ich habe es geliebt, mit ihr an 'Natürlich blond' zu arbeiten. Sie war unglaublich elegant, professionell und glamourös. Einfach atemberaubend".