Curvy-Model Sarina Nowak hatte einen Hirntumor, der operativ entfernt werden musste. "Das waren wirklich die schlimmsten Schmerzen, die ich je hatte im Leben", erinnert sie sich an die Zeit zurück.

Sarina Nowak (29) hatte einen Tumor im Kopf. Im Interview mit RTL erinnert sich der ehemalige "GNTM"-Liebling (2009), der nach der Castingshow als Curvy-Model in der Wahlheimat USA Karriere machte, an die schlimme Zeit.

Unter Tränen erzählt die 29-Jährige von den schlimmen Kopfschmerzen, mit denen alles begann. Die Ärzte hätten sie erst gegen Migräne behandelt, das habe aber nichts gebracht. "Nach einer Woche bin ich dann ins Krankenhaus, weil ich die Schmerzen nicht mehr ausgehalten habe. Das waren die schlimmsten Schmerzen, die ich je hatte im Leben", sagt Nowak.

Auf die Hirn-OP folgte der unstillbare Durst

Im vergangenen Jahr hatte die Blondine dann eine Hirnoperation. Obwohl diese erfolgreich verlaufen ist, hat der Tumor seine Spuren in ihrem Köper hinterlassen. Das zeigt sich vor allem in einem beinahe unstillbaren Durst. "Ich habe das Gefühl, dass ich ganz viel Wasser trinken will, und habe trotzdem das Gefühl, ich verdurste", erzählt Nowak. Das hat der Tumor verursacht, doch sie hat Hoffnung, dass dieses Gefühl wieder verschwindet. "Es kann sein, dass es für immer bleibt. Wenn nicht, geht das bald weg", macht sie sich Mut. Die Heilungsphase dauere ungefähr ein Jahr. "Aber es ist schon besser geworden, muss ich sagen. Zum Glück. Ich habe so acht Liter Wasser getrunken am Anfang", sagt sie und staunt selbst bei der Zahl.

Besonders emotional werde sie, wenn sie an ihre Familie denke. "Meine Familie war immer für mich da und an meiner Seite", erinnert sie sich. Die gebürtige Niedersächsin nahm an der vierten Staffel der Castingshow "Germany's next Topmodel" teil und wurde am Ende sechste.