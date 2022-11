"Twilight"-Star Taylor Lautner ist seit dem Wochenende ein verheirateter Mann. In Kalifornien gab er seiner langjährigen Partnerin Taylor Dome das Jawort.

Taylor Lautner (30) und Taylor Dome (25) haben offenbar geheiratet. Der "Twilight"-Star und seine Verlobte gaben sich auf dem Weingut Epoch Estate Wines in der Nähe von Paso Robles, Kalifornien, das Jawort, berichtete "The Daily Mail". Auf Bildern von der Zeremonie, die das Blatt veröffentlichte, ist die Braut in einem langen, weißen Kleid, das mit floralen Elementen verziert ist, zu sehen. Lautner trägt klassisch Anzug mit Fliege.

Das Paar ist schon seit Jahren liiert. Dem "People"-Magazin verriet der Schauspieler: "Tatsächlich hat uns meine Schwester Makena einander vorgestellt. Sie hat mich angerufen und gesagt: 'Ich habe deine zukünftige Frau gefunden. Du musst dieses Mädchen kennenlernen.' Und der Rest ist Geschichte."

Ein Jahr verlobt

Lautner und seine Freundin, die angeblich als Krankenschwester arbeitet, machten ihre Beziehung 2018 öffentlich. Am 11. November 2021 fand die Verlobung statt. Der Schauspieler, der ab 2008 durch seine Darstellung von Werwolf Jacob Black in den "Twilight"-Filmen berühmt wurde, war zuvor unter anderem mit Sängerin Taylor Swift (32) liiert.