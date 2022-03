J.K. Rowling (56) hat die Premiere von "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" in London besucht. Nachdem sie bei der "Harry Potter"-Reunion für HBO Ende letzten Jahres aufgrund ihrer umstrittenen Aussagen über Transpersonen gefehlt hatte, sorgte der Auftritt nun für eine kleine Überraschung. Auf dem roten Teppich in der Royal Festival Hall trug die Autorin ein dunkelblaues Kleid mit hohem Beinschlitz und posierte selbstbewusst für die Fotografen.

Zuletzt hatte Rowling im März diesen Jahres mit einer kontroversen Meinung zum Thema Gleichstellung von Transfrauen für Aufsehen gesorgt. Ihren skurrilen Höhepunkt erreichte die Diskussion um Rowling, als sich Wladimir Putin (69) auf ihre Seite stellte und sie als Beispiel für die Cancel-Kultur des Westens anführte. Dagegen wehrte sich Rowling mit einem scharfen Tweet, in dem sie Putin vorwirft, Zivilisten wegen ihres Widerstands abzuschlachten und Kritiker einzusperren und zu vergiften.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW