Der Rapper Takeoff (28) soll am Dienstagmorgen (1. November) erschossen worden sein. Davon berichtet unter anderem "TMZ". Der 28-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Kirshnik Khari Ball heißt, soll laut Bericht im texanischen Houston tot aufgefunden worden sein.

Die örtliche Polizei bestätigte via Twitter, dass "Beamte in der Innenstadt mit einer Schießerei" beschäftigt seien. "Ein Opfer wurde bei der Ankunft tot aufgefunden", heißt es in einem Tweet. Zwei weitere Personen seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Identität des Opfers gab die Polizei bislang noch nicht bekannt.

Takeoff wurde 1994 in Lawrenceville im US-Bundestaat Georgia geboren. Er begann 2008 zusammen mit seinem Onkel Quavo (31) und dessen Cousin Offset (30), der mit Cardi B (30) verheiratet ist, zu rappen. Im Jahr 2011 veröffentlichte das Trio erstmals unter dem Namen Migos. Anfang Oktober hatten Takeoff und Quavo mit ihrem Album "Only Built for Infinity Links" ihr Debüt als Duo gegeben.

UPDATE: 2 other victims taken in private vehicles to hospitals.



Media partners: We are not releasing an identity of the deceased victim until his family is notified & ID verified by Harris County Institute of Forensic Sciences.



Any updates on the incident will be posted here. https://t.co/bbaad2z9My