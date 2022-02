Simone Biles und ihr Freund Jonathan Owens wollen heiraten. Via Instagram teilten die beiden den Moment des Antrags und ihre Freude mit den Fans.

Simone Biles (24) ist verlobt! Die äußerst erfolgreiche US-Turnerin hat einen Hochzeitsantrag ihres Freundes Jonathan Owens (26) ohne Zögern angenommen, wie sie am Dienstag via Instagram mitgeteilt hat.

Die Sportlerin veröffentlichte eine Reihe an Fotos, die sie im schwarzen Minikleid in einem Pavillon zeigen - während Owens in einem grauen Anzug vor ihr kniet. Auf weiteren Bildern ist das Paar unter anderem beim Kuss nach dem Antrag und beim Anstoßen zu sehen. Auch ein Video von dem Ring findet sich in der Reihe: ein oval geschliffener, beeindruckend funkelnder Diamantring.

Dazu schreibt die Turnerin in Großbuchstaben: "Das einfachste Ja". Weiter versichert sie ihrem Verlobten, dass sie es nicht erwarten könne, "für immer und noch länger" mit ihm zusammen zu sein. "Du bist alles, wovon ich jemals geträumt habe und noch mehr. Lass uns heiraten, Verlobter."

Gelungene Überraschung

Auch Owens postete Bilder von der Verlobung und schrieb zu den Aufnahmen: "Bin heute Morgen mit einer Verlobten aufgewacht." Weiter bedankt er sich bei Freunden für die Unterstützung und versichert, dass Biles "keine Ahnung" gehabt habe, was sie erwartet. Biles und Owens sind offiziell seit August 2020 zusammen.