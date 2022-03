Vanessa Mai gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Schlager-Stars. Auch auf Social Media ist die 29-Jährige stets sehr präsent. Doch seit einiger Zeit tritt die Sängerin nicht mehr bei den ganz großen Schlager-Shows rund um Florian Silbereisen auf. Stattdessen tauchen bei den renommierten TV-Events und Stadion-Konzerten der Schlagerszene immer die gleichen Gesichter auf.

Moderator Jan Böhmermann gab in der neuesten Folge seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" Einblicke, die zeigen, woran das liegt. Vanessa Mai reagierte prompt auf die Schlager-Enthüllung auf Ihrem Instagram-Kanal. Am Wochenende postete die Sängerin zu ihrer Insta-Story die Worte: "Ihr habt gefragt, warum ich nicht mehr in den Shows von Florian bin. Ab 8.30 min gibts die Antwort." Dazu verlinkte sie Böhmermanns Sendung.

Darum ist Vanessa Mai nicht mehr in den großen Shows zu sehen

Das Rechercheteam um Moderator und Journalist Jan Böhmermann (41) ist bekannt für groß und gründlich angelegte Enthüllungsthemen. Dieses Mal hat sich das Team von "ZDF Magazin Royale" die Schlagerbranche vorgeknöpft, allen vorran: Florian Silbereisen und dessen Manager Michael Jürgens (51). Dieser gilt als regelrechter "Schlagerpapst", an dem keiner vorbeikommt, der in der Branche Erfolg haben will. Böhmermann ging vor allem die extreme Monopolstellung des Managers an und kritisierte die Machtverhältnisse der Schlagerszene, die geradezu einer Mafia gleiche. Dies verhindere insbesondere die Chancen vieler Schlagermusikerinnen und -musiker, sich auf dem Musikmarkt zu behaupten.

"Cool war vieles nicht"

Auch Vanessa Mai ging dessen Macht offenbar zu weit. Sie äußerte sich nun kritisch zu der Vorgehensweise von Michael Jürgens und schrieb weiter: "Micha, ich mag dich eigentlich, irgendwie, aber cool war vieles nicht. Es gibt in allen Bereichen Spielregeln. Was aber nicht heißt, dass ich persönlich mich daran halten muss. Für alle anderen: macht, was ihr für richtig haltet und was für euch passt. Für mich hat es nicht gepasst.“

Klare Worte der jungen Schlagersängerin, die sich damit mutig zu Enthüllungen äußert, die ihr eigenes Business betreffen. Aktuell erholt sich der Schlagerstar im Urlaub, wie Mais neueste Posts auf Instagram zeigen.