Auf Social Media wie Tik Tok oder Instagram verbreiten sich schnell neue Trends, die von der Generation Z gerne als "Aesthetics" bezeichnet werden. Seit einiger Zeit kursieren dort die sogenannten "Vanilla Girls". Doch was so lieblich und harmlos klingt, bekommt gerade von diversen Seiten Kritik.

Weiß, neutral, perfekt

Eine der Hauptproblematiken, die Medien in diesem Trend sehen, liegt in der Ausschließung von Menschen, die nicht in dieses stereotype Körper- und Lebensbild passen, unter anderem Menschen mit dunkleren Hauttönen oder einem anderem Körperschema. "Eine wenig inklusive Ästhetik also. Zeit für einen neuen Trend!" schreibt beispielsweise "Zeit Online". Aber auch der suggerierte Lebensstil der Vanilla Girls, angepasst, unauffällig und lieblich, wird von verschiedenen Seiten kritisiert. "Die TikTok-Jugend reduziert diesen Anspruch, diese provokant-unschuldige Inszenierung auf bestimmte Produkttypen", heißt es von der "Welt".