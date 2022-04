"Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarowski möchte mit ihrem Mann eine eigene Familie gründen. Noch ist es nicht so weit, aber sie versichert, dass sie eine Schwangerschaft nicht verheimlichen würde.

Schon oft wurde Victoria Swarovski (28) ein Babybauch angedichtet, doch bislang haben die Gerüchte sich nicht als wahr herausgestellt. In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" spricht die "Let's Dance"-Moderatorin nun offen über das Thema Familienplanung. Spannend dabei ist vor allem dieser Satz: "Ich bin auf jeden Fall niemand, der seine Schwangerschaft verheimlichen würde. Im Gegenteil." Familie, Freunde und Fans werden es also erfahren, wenn sie und ihr langjähriger Ehemann, Werner Mürz (44) Nachwuchs erwarten.

"Ich möchte auf keinen Fall den Zeitpunkt verpassen"

Die vielbeschäftigte Österreicherin kann sich offenbar auch eine eigene Familie vorstellen. "Mein Mann liebt Kinder und ich hätte sehr gerne schon bald ebenfalls Kinder. Ich möchte auf keinen Fall den Zeitpunkt verpassen und freue mich darauf, meine eigene Familie zu gründen", sagt Swarovski. Und sie fügt hinzu: "Bis es soweit ist, übe ich mit den Hunden und groove mich so langsam auf Nachwuchs ein." Bei den Hunden handelt es sich um die beiden Lhasa Apsos Winnie und Gio. "Um nicht ganz allein zu sein und auch mal öfter rauszukommen", nimmt sie ihre kleinen Vierbeiner auf die vielen beruflichen Reisen mit.

Victoria Swarovski und Werner Mürz sind seit zehn Jahren zusammen. Im Mai 2017 gaben sich die Kristall-Erbin und der Bauunternehmer in Österreich das Jawort.