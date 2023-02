Andrea Sawatzki gehört zu den Stars, denen eine kultige zweite Karriere nach dem TV-Olymp Sonntagskrimi gelungen ist. Derzeit läuft eine "Bundschuh"-Wiederholung nach der anderen, denn am Donnerstag feiert die bayrische Schauspielerin ihren 60. Geburtstag.

Schauspielerin Andrea Sawatzki kam am 23. Februar 1963 in der südbayerischen Gemeinde Schlehdorf im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen als Tochter einer Krankenschwester und eines Journalisten zur Welt. Das Multitalent mit den markanten roten Haaren wuchs in Baden-Württemberg auf und lebt heute mit ihrem Ehemann, Schauspieler Christian Berkel (65), in Berlin-Schlachtensee. Dort genießt sie ihren "Garten. Oder ich gehe mit den Hunden in den Wald", wie sie in einem Interview mit spot on news anlässlich des letzten "Bundschuh"-Filmes (2022) erzählte.

Zur eigenen Familie gehören auch die beiden gemeinsame Söhne (geb. 1999 und 2002). "Unsere Jungs sind ja schon ausgezogen", erzählte sie weiter und fügte aber auch hinzu: "Ich bin schon immer sehr für meine Jungs da." Für ihre Ehe ist Sawatzki ebenfalls keine Mühe zu viel, wie die Künstlerin in einem anderen Interview 2021 erzählte. "Wir hatten uns bei unserer Hochzeit versprochen, dass wir alle zehn Jahre ein riesiges Fest machen. Bei unserer Hochzeit waren 150 Freunde und wir haben uns vorgenommen, alle zehn Jahre alle 150 Freunde einzuladen. Wegen Corona sind die Planungen in Verzug geraten. Aber wir können ja auch das elfte Jahr feiern..."

Die liebe "Familie Bundschuh"

Auch beruflich ist Sawatzki mit einer Familie sehr erfolgreich. Der achte Film der beliebten TV-Reihe "Familie Bundschuh" - Arbeitstitel "Bundschuh gegen Bundschuh" - ist im Kasten und soll dieses Jahr ausgestrahlt werden. Die kultige Komödienreihe startete mit dem Film "Tief durchatmen, die Familie kommt", der kurz vor Weihnachten 2015 ausgestrahlt wurde. Das Drehbuch basierte auf dem gleichnamigen Roman von - in dem Fall - Autorin Andrea Sawatzki, der 2013 im Piper Verlag veröffentlicht wurde. Derzeit laufen zur Feier ihres 60. Geburtstags mehrere Wiederholungen.

Und es wird weitergehen mit den Geschichten rund um Gundula und Gerald Bundschuh - im Film verkörpert von Axel Milberg (66, Borowski-"Tatort") - und ihre schrecklich nette Familie. "Ich werde wohl noch einen Roman schreiben müssen, meine Leserinnen und Leser bestehen darauf und ich lasse mich gern auf diese Forderung ein", sagte sie zur Freude der Fans und Kritiker.

Vom Sonntagskrimi-Star zum Familienkomödien-Hit

Andrea Sawatzki gehört zu den Stars aus Fernsehen und Film, denen, wie beispielsweise auch Sebastian Bezzel (51, Eberhoferkrimis, ehemals Bodensee-"Tatort"), eine kultige zweite Karriere nach dem TV-Olymp Sonntagskrimi gelungen ist. Denn vor "Bundschuh" war sie eine feste Größe im "Tatort"-Kosmos und auch im "Polizeiruf 110" hatte sie bereits eine wiederkehrende Rolle.

Als Hauptkommissarin Charlotte Sänger ermittelte sie von 2002 bis 2010 zusammen mit ihrem Schauspielkollegen Jörg Schüttauf (61) als Kommissar Fritz Dellwo. Die beiden jagten in insgesamt 18 Fällen Mörder und Mörderinnen in und um Frankfurt am Main. Für den "Tatort: Herzversagen" gab es 2005 den Adolf-Grimme-Preis, für den "Tatort: Das letzte Rennen" 2006 den Hessischen Fernsehpreis. Von 1995 bis 2004 spielte sie außerdem im WDR-"Polizeiruf 110" im fiktive Städtchen Volpe die Figur Gabi Bauer vom Morddezernat, die mit dem Streifenbeamten Sigi Möller (Martin Lindow, geb. 1965) im Bergischen Land eine Beziehung führt.

Mit den beiden "... für Anfänger"-Filmen deutet sich, zumindest dem Titel nach, eine nächste Reihe an. Das Besondere daran: Für die ersten beiden ebenfalls sehenswerten Streifen, "Scheidung für Anfänger" (2019) und "Sportabzeichen für Anfänger" (2021), standen Sawatzki und Ehemann Berkel gemeinsam vor der Kamera.