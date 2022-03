Auch dieses Jahr werden bei den Grammys hochkarätige Stars aus dem Musik-Business auf der Bühne stehen. Mit dabei sind unter anderem Olivia Rodrigo und BTS.

Für die 64. Grammy-Verleihung am 3. April hat die Recording Academy jüngst die Liste der ersten Künstlerinnen und Künstler veröffentlicht, die an dem Abend auf der Bühne performen werden. Mit dabei sind laut Mitteilung etwa Olivia Rodrigo (19), BTS, Brothers Osborne, Brandi Carlile (40), Billie Eilish (20), Lil Nas X (22) und Jack Harlow (24).

Jeder von ihnen ist dieses Jahr in mindestens einer Kategorie nominiert. Olivia Rodrigo und Billie Eilish haben jeweils sieben Mal die Chance auf einen der begehrten Musikpreise. Die Grammys werden 2022 in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas verliehen und von Trevor Noah (38) moderiert.

Datum wegen Corona verschoben

Ursprünglich war die Verleihung für den 31. Januar geplant. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung auf den 3. April verschoben.