"Walking Dead"-Star Erik Jensen ist schwer krebskrank. Nun hat seine Familie eine GoFundMe-Kampagne gestartet, in der Hoffnung, dass die Kosten gedeckt werden können.

Bei Schauspieler, Autor und Regisseur Erik Jensen (53) wurde Darmkrebs im Stadium IV diagnostiziert. Seine Frau Jessica Blank gab die Diagnose in einer GoFundMe-Kampagne bekannt, um Jensens Behandlung und andere damit verbundene Ausgaben zu finanzieren. Die Diagnose kommt mehr als ein Jahr nachdem er ein Hirn-Aneurysma überlebt hat. Bekannt ist Jensen unter anderem für die Rolle des Steven Edwards in der fünften Staffel von "The Walking Dead".

Große Sorge wegen der Hollywood-Streiks

Wie "Mail Online" weiter berichtet, hofft seine Familie auf 300.000 Dollar und ist nach wie vor optimistisch, dass der 53-jährige Jensen die Tortur überstehen wird. Allerdings teilte sie auch die Befürchtung, dass sie ihre SAG-AFTRA-Krankenversicherung während des laufenden Streiks verlieren könnten.

Die Familie war in den vergangenen 23 Jahren über die SAG (und gelegentlich über die WGA) krankenversichert. Aufgrund der Streiks, des Fehlens von Streaming-Einnahmen und der Tatsache, dass Erik sich während des Verdienstzeitraums, in dem er sich für die SAG-Versicherung qualifiziert, möglicherweise von einer größeren Operation erholt, besteht ein ernsthaftes Risiko, dass sie die Versicherung verlieren.

Die Familie hofft, neben der Übernahme von Jensens medizinischen Kosten auch genug Geld zu sammeln, um ihr Haus zu behalten und Tochter Sadie "eine gewisse Stabilität" bieten zu können.

Dramatische Details aus dem Spendenaufruf

Auf seiner GoFundMe-Seite heißt es unter anderem: "Wie viele von Ihnen wissen, ist Erik ein hingebungsvoller Vater der 13-jährigen Sadie, die das Licht seines Lebens ist; ein unglaublicher Ehemann für Jessica, die seit 23 Jahren seine Kunst- und Lebenspartnerin ist; und ein zutiefst hart arbeitender, großzügiger Künstler, der sich seit Jahrzehnten für die Schaffung von Werken im Dienste der Heilung, der Gerechtigkeit und der Verbesserung der Welt einsetzt."

Weiter heißt es, Erik müsse seiner Tochter helfen können, erwachsen zu werden. Und: "Der Krebs hat in seine Leber metastasiert, aber Erik ist jung und stark [...] und seine Ärzte haben die Chance, die Tumore so weit zu verkleinern, dass sie in zwei sehr großen Operationen entfernt werden können."

"The Walking Dead"-Team kämpft für ihn

Jensens GoFundMe-Kampagne wurde auch von Mitgliedern des "The Walking Dead"-Teams geteilt, etwa von Hauptdarsteller Jeffrey Dean Morgan (57) und Produzent Scott M. Gimple (52).

Derzeit (Donnerstagmorgen) beläuft sich der eingesammelte Betrag auf 118.130 US-Dollar (umgerechnet 111.624 Euro).