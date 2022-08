Pop-Star Demi Lovato (29) hat im Mai letzten Jahres über ihre Social-Media-Kanäle mitgeteilt, dass sie sich als non-binär identifiziere. Ihre Pronomen änderte Lovato im Englischen damit zu "they/them". Diese Pronomen standen auch in der Bio auf der Instagram-Seite der Künstlerin. Mittlerweile hat Lovato aber auch die Pronomen "she/her" ("sie/ihr") hinzugefügt.

Im Podcast "Spout" erklärte die Sängerin ihre Entscheidung: "Ich habe tatsächlich die Pronomen von sie/ihr wieder angenommen." Der Grund sei ihre "fluide Persönlichkeit", so Lovato. In letzter Zeit hätte sie sich wieder weiblicher gefühlt.

Lovato berichtet in dem Gespräch auch aus den vergangenen Monaten: "Ich hatte das Gefühl, besonders letztes Jahr, dass meine männliche und weibliche Energie ausgeglichen war." Wenn sie etwa vor die Wahl gestellt war, ob sie die Toilette für Männer oder die für Frauen betreten sollte, hätte sie sich nicht entscheiden können, so Lovato. "Weil ich fühlte mich nicht unbedingt wie eine Frau. Ich fühlte mich nicht als Mann. Ich fühlte mich einfach wie ein Mensch."

Today is a day I'm so happy to share more of my life with you all- I am proud to let you know that I identify as non-binary & will officially be changing my pronouns to they/them moving forward 💖