Einen Monat nach dem Einreichen der Scheidung wollen Sylvester Stallone und Ehefrau Jennifer Flavin ihrer Liebe eine zweite Chance geben. Auf einem Event zeigten sie sich nun wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit und posierten mit ihren beiden Töchtern Sistine und Sophia für die Kameras.

Ein Auftritt, der Aufsehen erregte: Sylvester Stallone (76) und Jennifer Flavin (54) haben sich am Donnerstagabend gemeinsam mit ihren Töchtern Sistine (24) und Sophia (26) bei der Ralph-Lauren-Show im kalifornischen San Marino gezeigt. Das Ehepaar hatte sich Ende September versöhnt, nachdem Flavin einen Monat zuvor die Scheidung eingereicht hatte. "Sie haben sich zu Hause getroffen, haben sich unterhalten und konnten ihre Differenzen beilegen. Sie sind beide sehr glücklich", erklärte ein Sprecher des Schauspielers "Page Six". Nun zeigt sich das Paar in der Öffentlichkeit wieder gemeinsam.

Mit ihren Töchtern bildeten sie dabei auch optisch eine starke Einheit. Stallone kombinierte zu einer braunen Wildlederjacke einen cremefarbenen Pullover und eine weiße Hose. Flavin entschied sich für ein braunes One-Shoulder-Kleid und eine goldene Halskette. Die erdfarbenen Looks passten zu den Outftits von Sistine und Sophia, die zum einen ein Midikleid in einem Champagnerton und einer braunen Lederjacke und zum anderen ein weißes Midikleid in Kombination mit einem Metallic-Blazer trugen.

Beziehung mit Höhen und Tiefen

Stallone und Flavin hatten sich 1988 kennengelernt. Im Sommer 1990 zeigten die beiden sich erstmals in Los Angeles gemeinsam auf dem roten Teppich. Eine Hochzeit sollte aber noch auf sich warten lassen. Stattdessen trennten sich das angesagte Model und der Schauspieler im Jahr 1994. Später fanden sie wieder zueinander und heirateten dann 1997. Das Paar hat drei gemeinsame Töchter: Sophia, Sistine und Scarlet (20). Letztere war nicht bei der Fashionshow anwesend.

Am 19. August 2022 reichte Jennifer Flavin in Palm Beach County, Florida die Scheidung von Sylvester Stallone ein. "Ich bin traurig, mitteilen zu müssen, dass ich nach 25 Jahren Ehe die Scheidung von meinem Mann Sylvester Stallone eingereicht habe", erklärte Flavin dem US-Magazin "People". Wenige Wochen später gab der Sprecher des Schauspielers die Versöhnung bekannt. Stallone bestätigte diese offenbar. Er teilte einen Link zu dem Artikel in einer Instagram-Story.