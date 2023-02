Will Smith gewinnt bei den NAACP Image Awards den Preis als bester Schauspieler für seine Rolle in "Emancipation". Es ist seine erste große Auszeichnung seit dem Skandal um die Oscar-Ohrfeige.

Schauspieler Will Smith (54) darf sich nicht nur über einen wichtigen Preis freuen, es ist auch die erste Auszeichnung seit dem Skandal um die Oscar-Ohrfeige Anfang vergangenen Jahres. Bei den NAACP Image Awards wurde er Samstagabend für seine Rolle in "Emancipation" als bester Schauspieler geehrt. Smith war bei der Preisverleihung nicht anwesend, um seinen Preis persönlich entgegenzunehmen.

"Emancipation" von Foto inspiriert

Der Film spielt im Louisiana des 19. Jahrhunderts und zeigt einen geflohenen Sklaven, der sich auf eine gefährliche Reise nach Baton Rouge begibt, während er sich gegen gewalttätige Plantagenbesitzer zur Wehr setzt. "Emancipation" wurde von einem Foto aus dem Jahr 1863 inspiriert, das als "Whipped Peter" bekannt ist und einen ehemaligen Sklaven mit schweren Schnittwunden auf dem Rücken zeigt. Durch die Verbreitung des Bildes wurde der amerikanischen Öffentlichkeit die Brutalität der Sklaverei vor Augen geführt.

Nachdem die Veröffentlichung von "Emancipation" nach Smiths Vorfall bei der Oscar-Verleihung zunächst verschoben wurde, entschied sich Apple TV+, das historische Drama als Anwärter für die Preisverleihung zu bewerben und den Film im Oktober zu veröffentlichen. Smith, der auch als Produzent an dem Film beteiligt war, wird am 1. März zusammen mit Regisseur Antoine Fuqua einen Beacon Award von der African-American Film Critics Association für ihre Arbeit an dem Film entgegennehmen. Der Film wurde auch in zwei Kategorien bei den Black Reel Awards nominiert.

Umstrittene Oscar-Verleihung 2022

Die Auszeichnung für Smith bei den NAACP Image Awards kommt fast ein Jahr nach der umstrittenen Oscar-Verleihung 2022, bei der der Schauspieler dem Komiker Chris Rock (58) nach einem Witz über Ehefrau Jada Pinkett Smith (52) geohrfeigt hatte. Wenige Augenblicke später gewann Smith den Oscar als bester Schauspieler für seine Leistung in "King Richard". Als Folge des handgreiflichen Streits wurde Smith für die nächsten zehn Jahre von allen von der Academy gesponserten Veranstaltungen ausgeschlossen.