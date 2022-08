Immer wieder sehen sich Menschen zum Verwechseln ähnlich, auch wenn sie nicht miteinander verwandt sind. Hollywood-Star Woody Harrelson (61) hat eine Baby-Doppelgängerin, wie der Schauspieler kürzlich feststellen durfte. Für das Mädchen verfasste Harrelson, der seit den 1980er Jahren regelmäßig vor der Kamera steht, und unter anderem durch die Komödie "Weiße Jungs bringen's nicht" von 1992 international bekannt wurde, sogar ein kleines Gedicht.

Die Twitter-Nutzerin Dani Grier Mulvenna veröffentlichte vor wenigen Tagen ein Bild ihrer Tochter Cora, auf dem diese tatsächlich dem Schauspieler ähnlich sieht. Daneben postete sie zum Vergleich das Gesicht von Harrelson und fragte: "Okay, aber wie sieht unsere Tochter wie Woody Harrelson aus?" Der Tweet wurde schnell zum Internet-Hit und fast 500.000 Menschen klickten oder tippten bisher auf "Gefällt mir".

Ok but how does our daughter look like Woody Harreslon pic.twitter.com/v3oZbXDrQM