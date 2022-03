Mehr als ein Jahrzehnt waren die Wrestling-Ikone Hulk Hogan (68) und Jennifer McDaniel (48) ein Ehepaar. Doch die beiden gehen längst getrennte Wege. Wie der US-Amerikaner via Twitter bekannt gab, sind die beiden bereits geschieden. Außerdem verriet Hogan, dass er schon in einer neuen Beziehung sei. "Yo Maniacs, nur fürs Protokoll, die Facebook- und Instagram-Posts sind von mir und meiner neuen Freundin Sky, ich bin offiziell geschieden."

Yo Maniacs just for the record,the Facebook and Instagram posts are of me and my girlfriend Sky,I am officially divorced, sorry I thought everyone already knew,love my Maniacs4Life

