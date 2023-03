Sorge um Wyclef Jean: Der Fugees-Sänger ist Anfang der Woche ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er Taubheit im Gesicht gespürt hatte. Er versichert seinen Fans jedoch: "Bin bald zurück."

Hip-Hop-Musiker Wyclef Jean (53) ist offenbar auf dem Weg der Besserung. Der Fugees-Sänger ist Anfang der Woche in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden, nachdem er Taubheit in der rechten Hälfte seines Gesichtes gespürt habe, wie er dem US-Promiportal "TMZ" erklärt hat.

Er sei daraufhin zu seinem Hausarzt gegangen, der ihn wiederum direkt in die Notaufnahme geschickt habe. In einer Instagram-Story teilte Jean ein Video, in dem er im Krankenhaushemd und mit Maske in einem Rollstuhl zu sehen war. "Okay, sie bringen mich jetzt ins Zimmer. Ich war noch nie über Nacht im Krankenhaus", erklärte der haitianische Musiker. Außerdem schrieb er dazu: "Manchmal vergessen wir, dass unser Körper unser Tempel ist." In einem weiteren Post versicherte er seinen besorgten Fans aber auch: "Bin bald zurück."

"TMZ" erklärte Jean unlängst, dass die Gesichtstaubheit laut seinen Ärzten womöglich die Folge von Stress und Erschöpfung seien. Weitere Tests sollen folgen.

Warten auf die Fugees

Seit September 2021 warten Fans sehnsüchtig auf das Comeback von Jeans 90er-Kult-Band Fugees. Damals war eine Reunion-Tour angekündigt worden, die jedoch im Januar 2022 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden war.

Seit dem 1996 erschienenen Hit-Album "The Score" von den Fugees brachte Wyclef Jean aber auch als Solo-Künstler mehrere Alben heraus, zuletzt die Platte "Wyclef Goes Back to School Volume 1" im März 2019.