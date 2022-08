Der NFL-Superstar Tom Brady feierte seinen 45. Geburtstag. Seine Ehefrau Gisele Bündchen ließ es sich natürlich nicht nehmen, ihrem Gatten via Instagram zu gratulieren - und gleichzeitig von ihm zu schwärmen...

Auch nach 13 Jahren Ehe scheinen Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) noch verliebt wie am ersten Tag zu sein. Auf Instagram hat das Model dem Football-Star nun mit liebevollen Worten und einem süßen Schnappschuss zu seinem 45. Geburtstag am 3. August gratuliert.

"Herzlichen Glückwunsch an eine der konzentriertesten, diszipliniertesten und modischsten Personen, die ich kenne! Tom Brady, du wirst so geliebt und wir sind immer hier, um dich anzufeuern und dir all die wunderbarsten Dinge im Leben zu wünschen", schwärmt Bündchen.

Dazu teilte sie ein Foto von ihrem Ehemann, der in voller Football-Montur gekleidet mit Tochter Vivian Lake Brady (9) und Sohn Benjamin Brady (12) posiert. Alle drei strahlen dabei in die Kamera.

Tom Brady: Rücktritt vom Rücktritt

Tom Brady und Gisele Bündchen sind seit dem 26. Februar 2009 verheiratet. Im Dezember kam bereits Sohn Benjamin zur Welt. Drei Jahre später wurde Tochter Vivian geboren. Aus einer früheren Beziehung mit der Schauspielerin Bridget Moynahan (51) hat Tom Brady noch Sohn John Edward Thomas Moynahan (14).

Anfang Februar 2022 gab Brady zunächst sein Karriereende bekannt. Nur 40 Tage später erklärte er dann aber seinen Rücktritt vom Rücktritt: Sein Platz sei weiterhin auf dem Spielfeld und nicht auf der Tribüne. Er gilt als der erfolgreichste und beste American-Football-Spieler der Geschichte. Sechs seiner sieben Super-Bowl-Siege sicherte er sich mit den New England Patriots. 2021 triumphierte er ein weiteres Mal mit seinem aktuellen Team, den Tampa Bay Buccaneers.