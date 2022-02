Queen Elizabeth II. (95) hat Anlass zum Feiern: Die britische Monarchin zelebriert am heutigen 6. Februar ihr 70-jähriges Thronjubiläum - ein Meilenstein, zu dem ihr zahlreiche Royals und Größen aus der Politik in den sozialen Medien gratulieren. Allen voran Sohn Prinz Charles (73) und dessen Frau Camilla (74).

Das Paar hat auf Instagram ein persönliches Statement veröffentlicht, in dem es unter anderem heißt: "An diesem historischen Tag gratulieren meine Frau und ich gemeinsam mit Ihnen Ihrer Majestät, der Königin, zu der bemerkenswerten Leistung, dieser Nation, den Königreichen und dem Commonwealth zu dienen. Die Hingabe der Königin zum Wohle ihres Volkes erweckt mit jedem Jahr noch größere Bewunderung."

Von Seiten des schwedischen Königshauses gab es ebenfalls Glückwünsche via Instagram: "Ihre bemerkenswerte 70-jährige Regierungszeit, ein beispielloser Meilenstein in der Geschichte der britischen Monarchie, gibt mir auch die Gelegenheit und das Privileg, meine tiefe Bewunderung zum Ausdruck zu bringen und die tiefen Bindungen zwischen unseren beiden Ländern zu bekräftigen", so die Worte von König Carl XVI. Gustaf von Schweden (75).

Auch aus der Politik darf sich die Queen über Glückwünsche freuen. Der britische Premierminister Boris Johnson (57) twitterte etwa: "Heute ist ein wahrhaft historischer Moment, da Ihre Majestät die Königin als erste britische Monarchin ein Platin-Jubiläum feiert. Ich zolle ihr meine Anerkennung für ihre vielen Jahre und freue mich darauf, als Land zusammenzukommen, um ihre historische Herrschaft im Sommer zu feiern."

Today marks a truly historic moment as Her Majesty The Queen becomes the first British Monarch to celebrate a Platinum Jubilee.



I pay tribute to her many years of service and look forward to coming together as a country to celebrate her historic reign in the summer.

Boris Johnson