Kronprinzessin Leonor von Spanien feiert ihren 18. Geburtstag, wie es nur zukünftige Königinnen tun: mit einem Eid auf die Verfassung ihres Landes. Jetzt gibt es erste Bilder von der Zeremonie.

Spaniens Kronprinzessin Leonor feiert am 31. Oktober ihren 18. Geburtstag. Es ist ein bedeutender Tag für Spaniens Monarchie. Anders als die meisten 18-Jährigen feiert die Tochter von König Felipe VI. (55) und Königin Letizia (51) ihre Volljährigkeit jedoch mit höchstoffiziellen Zeremonien, unter anderem einem Eid auf die Verfassung.

Wichtiger Eid am 18. Geburtstag

Zur Zeremonie am Dienstagmorgen reisten Bürgerinnen und Bürger aus dem ganzen Land in die Hauptstadt Madrid, um den großen Auftritt von Leonor von Borbón y Ortiz, der Fürstin von Asturien, mitzuerleben. In der Abgeordnetenkammer des Kongresses schwor die Thronfolgerin auf die gleiche Bibel wie schon ihr Vater, die Gesetze des Landes ebenso wie die demokratischen Institutionen zu achten - ein wichtiges symbolisches Bekenntnis zur Demokratie und der konstitutionellen Monarchie.

Gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester Sofía (16) sowie berittenen Einheiten der Königsgarde fuhr Leonor am Dienstagmorgen in einem Rolls-Royce vor dem Parlamentsgebäude im Stadtzentrum Madrids vor. In einem schneeweißen Hosenanzug gekleidet, wurde sie dort vom amtierenden Regierungschef Perdo Sánchez in Empfang genommen.

In der Abgeordnetenkammer leistete Leonor schließlich ihren Eid mit den Worten: "Ich schwöre, meine Pflichten treu zu erfüllen, die Verfassung und die Gesetze zu wahren und sicherzustellen, die Rechte der Bürger und der autonomen Gemeinschaften zu respektieren und dem König treu zu sein." Ihr Vater, König Felipe VI., leistete denselben Schwur an seinem 18. Geburtstag im Januar 1986.

Leonor besteigt einmal den spanischen Thron

Die Kronprinzessin steht auf Platz eins der spanischen Thronfolge und wird ihrem Vater einmal auf den Thron folgen. Der wurde 2014 zum neuen spanischen König, nachdem sein Vater Juan Carlos I. (85) aufgrund zahlreicher Skandale abgedankt hatte. Der Ex-König lebt im Exil in Abu Dhabi und war bei der heutigen Zeremonie nicht anwesend.

Leonor durchläuft derzeit eine bei spanischen Thronfolgern übliche dreijährige Militärausbildung. Im Mai 2023 schloss sie ihre Schulausbildung mit dem International Baccalaureate Internat UWC Atlantic in Wales ab.