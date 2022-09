In einem Instagram-Post haben sich Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie von Queen Elizabeth II. verabschiedet. Gemeinsam mit den sechs anderen Enkeln hielten die beiden am Samstag eine Totenwache für ihre Großmutter.

Prinzessin Beatrice (34) und Schwester Prinzessin Eugenie (32) haben eine gemeinsame Nachricht an ihre verstorbene Großmutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), bei Instagram veröffentlicht. Zu einem Kinderfoto der beiden, auf dem sie mit der Queen in eine Kamera lächeln, schreiben sie: "Unsere liebste Grannie, wir konnten nicht viel in Worte fassen, seit du uns alle verlassen hast."

Die vergangene Zeit sei voller "Tränen und Gelächter, Schweigen und Unterhaltungen, Umarmungen und Einsamkeit" gewesen. "Und es war ein kollektives Gefühl des Verlustes unserer geliebten Königin und geliebten Oma. Wir dachten, wie viele andere, dass du für immer hier sein würdest. Und wir alle vermissen dich schrecklich", schreiben die beiden weiter. Die Queen sei ihre Matriarchin, ihre Führerin und liebende Hand auf ihrem Rücken gewesen, "die uns durch diese Welt führte. Du hast uns so viel beigebracht und wir werden diese Lektionen und Erinnerungen für immer in Ehren halten".

Beatrice und Eugenie: "Auf Wiedersehen, liebe Oma"

Die beiden Schwestern bedankten sich des Weiteren bei ihrer Großmutter, "dass du uns zum Lachen gebracht hast, dass du uns eingebunden hast, dass du Heidekraut und Himbeeren mit uns gepflückt hast". Die beiden seien sehr glücklich, "dass du wieder bei Opa bist. Auf Wiedersehen, liebe Oma, es war uns eine Ehre, deine Enkelinnen gewesen zu sein, und wir sind so stolz auf dich." Am Ende finden sie auch Worte für König Charles III. (73): "Wir wissen, dass unser lieber Onkel Charles, der König, weiterhin deinem Beispiel folgen wird, da auch er sein Leben dem Dienst gewidmet hat. Gott schütze den König."

Totenwache mit allen Enkeln

Am Samstagabend hielten die Schwestern gemeinsam mit den anderen sechs Enkelkindern eine 15-minütige Totenwache am Sarg der Queen ab, der noch bis Montagmorgen in der Westminster Hall aufgebahrt ist. Prinz William (40) als auch sein jüngerer Bruder Prinz Harry (38) trugen beide Uniform, letzterer nur mit Ausnahme. Ursprünglich hieß es, der Prinz werde bei allen offiziellen Events auf das Tragen seiner Uniform verzichten. Laut der Zeitung "Mirror" änderten Palastbeamte dann kurz vorher ihre Meinung. Bei der Beerdigung der Queen am Montag soll Harry dann aber wieder im Anzug teilnehmen.

Bei der Totenwache, bei der sich die ansonsten in Schwarz gekleideten Enkel mit dem Rücken zum Sarg aufstellten und minutenlang schwiegen, waren zudem Peter Phillips (44) und Zara Tindall (41) sowie die jüngsten Enkel, Lady Louise (18) und Viscount Severn (14) anwesend.