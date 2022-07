Prinz William (40) hat sich auf Twitter mit einer emotionalen Botschaft gemeldet. Er trauert um einen Bekannten. William sei "zutiefst betrübt" gewesen, als er "von der Ermordung von Anton Mzimba" erfahren hat. Er habe den Ranger zuletzt im November gesprochen.

I’m deeply saddened to learn of the killing of Anton Mzimba who I spoke to in November. Committed and brave, rangers like Anton are central to the conservation of Africa’s fantastic wildlife. Those responsible must swiftly be brought to justice. My thoughts are with his family. W