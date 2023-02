Alle Britinnen und Briten, die dieses Jahr ihren 100. Geburtstag feiern, erwartet eine besondere Überraschung aus dem Königshaus. König Charles III. (74) und seine Gemahlin Camilla (75) senden laut "People"-Magazin ebenjenen Einwohnern Großbritanniens per Post eine spezielle Grußkarte zu, die außerdem ein glamouröses Porträt des Paares enthält.

Dabei handelt es sich um ein Foto, das im November 2022 beim Staatsbankett im Buckingham Palast aufgenommen wurde. Camilla trug damals ein violettes Spitzenkleid mit langen Ärmeln sowie ein funkelndes Diadem und ein dazu passendes Collier um den Hals. Charles warf sich in ein schickes Frack in Schwarz, welches er zu Hemd, Weste und Fliege in Weiß kombinierte.

We made a special visit to Catherine Ford to celebrate her 100th birthday with a card, flowers and chat 🎁



She has dedicated her life to helping others. She was proud to receive her 100th Birthday card from King Charles.



Congratulations on 100 years of loving life ❤️ pic.twitter.com/WzCe5vk2A0