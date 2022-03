Vom 15. bis 18. März findet das Cheltenham Festival 2022 statt. Eigentlich wollte sich auch Herzogin Camilla (74) auf den Weg zum Cheltenham Racecourse machen. Doch die Ehefrau von Prinz Charles (73) wird das viertägige Pferderenn-Event am heutigen 16. März doch nicht besuchen, schreibt Rebecca English bei Twitter.

The Duchess of Cornwall is not attending Cheltenham today as she paces herself having recovered from Covid.

She has been coughing a bit on recent engagements, I’ve noticed, and has said several times that she is struggling to entirely shake it off.