Prinz William und Prinzessin Kate reisen Ende November nach Boston. William vergibt Preise für Umweltschützer, Kate informiert sich über kindliche Entwicklung. Es ist der erste USA-Trip der beiden seit 2014.

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) reisen Ende November zum ersten Mal seit acht Jahren in die USA. Vom 30. November bis zum 2. Dezember werden sich der britische Thronfolger und seine Frau in Boston aufhalten.

Das planen William und Kate in Boston

Laut mehrerer Medienberichte möchte sich das royale Paar über die Bemühungen der Stadt, die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen, informieren. Prinz William wird am 2. Dezember in Boston zudem den Earthshot Prize überreichen. Gemeinsam mit dem Naturfilmer David Attenborough (96) hatte er den Preis 2020 ins Leben gerufen. Es sollen Lösungen für Probleme im Bereich des Umweltschutzes gefunden werden. Bei den Veranstaltungen werden bis 2030 jährlich jeweils fünf Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet.

Prinzessin Kate wird außerdem bei der USA-Reise das Centre on the Developing Child an der Universität Harvard besuchen. Das Forschungszentrum für frühkindliche Entwicklung arbeitet mit dem Royal Foundation Centre for Early Childhood zusammen. Das von Kate im Vorjahr gegründete Zentrum gehört zu den Wohltätigkeitsorganisationen der Prinzessin.

2014 hatten William und Kate für drei Tage New York besucht. Auch damals informierte sich Kate über frühkindliche Entwicklung.