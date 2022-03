Nach Herzogin Camilla (74) und Prinz Charles (73) hat auch Queen Elizabeth II. (95) für die notleidenden Ukrainerinnen und Ukrainer gespendet, deren Heimat von der russischen Armee verwüstet wird. Das geht aus einem Tweet hervor, den die Charity-Dachorganisation Disasters Emergency Committee (DEC) veröffentlicht hat. Sie versammelt 15 britische Wohltätigkeitseinrichtungen, um gemeinsam Aufrufe und Hilfsaktionen zu koordinieren.

Many thanks to Her Majesty The Queen for continuing to support the Disasters Emergency Committee and for making a generous donation to the DEC Ukraine Humanitarian Appeal. @RoyalFamily #UkraineAppeal