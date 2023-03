Es sind nicht zufällig Blumenmotive neben seiner Silhouette zu sehen: Erste Sondermarken mit König Charles III. können nun bestellt werden.

Neue royale Silhouette auf Briefmarken: Die ersten Sondermarken mit dem Kopf von König Charles III. (74) werden laut "bbc.com" nun von der Royal Mail herausgegeben. Der Monarch erscheint auf einem Set mit beliebten Gartenblumen. Dem Bericht zufolge dürften es die ersten Briefmarken sein, die mit dem Profil des Monarchen von der Öffentlichkeit gesehen werden.

Der Kopf der im September verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) zierte seit 1968 die britischen Gedenkmarken. Im Februar erschien die letzte Ausgabe eines neuen Briefmarken-Sets mit ihr.

Deshalb ist Charles auf Blumen-Sondermarken

David Gold von der Royal Mail sagte der BBC zufolge, dass die Verwendung von Blumenbildern für das neue Briefmarkenset mit König Charles die Tatsache widerspiegele, dass der König ein "leidenschaftlicher Gärtner" sei. Zuvor wurde bereits das Design für neue reguläre Briefmarken enthüllt, die König Charles darstellen. Diese sollen aber erst zum Einsatz kommen, wenn die Vorräte an bestehenden Briefmarken aufgebraucht sind, die den Kopf der verstorbenen Königin zeigen.

Die zehn Blumen-Briefmarken, auf denen unter anderem eine Rose, Dahlie, Sonnenblume und Fuchsie zu sehen sind, werden daher wohl die ersten mit König Charles sein, die in den Umlauf kommen. Sie können bereits vorbestellt werden und erscheinen offiziell in der kommenden Woche.

Charles-Geldscheine bis Mitte 2024

Während auch die regulären neuen Briefmarken mit Charles demnächst erscheinen, wird es bei der Umstellung des Geldes noch etwas dauern. Die Bank of England hat bereits Entwürfe für Banknoten mit einem Porträt von König Charles III. vorgestellt. Die neuen Geldscheine sollen bis Mitte 2024 in Umlauf gebracht werden. Die britische Zentralbank präsentierte das Design im Vorfeld der Krönung des Monarchen am 6. Mai. Das Bild des Königs wird auf allen vier derzeit im Umlauf befindlichen Scheinen sein - auf den 5-, 10-, 20- und 50-Pfund-Noten.