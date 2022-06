Prinz Charles feiert den britischen Vatertag - mit besonderen Bildern von seinen Söhnen Prinz William und Prinz Harry und seinem Vater Prinz Philip.

Prinz Charles (73) hat zum britischen Vatertag am heutigen Sonntag (19. Juni) besondere Fotos auf Instagram geteilt. Darunter ist auch ein Schnappschuss vom Thronfolger mit seinen Söhnen Prinz William (39) und Prinz Harry (37) in noch jungen Jahren.

Insgesamt drei Bilder sind auf dem "Clarence House"-Instagram-Account zu sehen. Dazu heißt es: "Wir wünschen allen einen sehr glücklichen Vatertag!" Das Bild mit seinen Kindern zeigt einen lachenden Prinz Charles mit Kilt, der mit seinen Söhnen im Gras liegt. Entstanden ist es Medienberichten zufolge auf dem royalen Anwesen im schottischen Balmoral. Seit Prinz Harry mit seiner Frau Herzogin Meghan (40) 2020 von seinen royalen Pflichten zurückgetreten und in die USA gezogen ist, gilt das Verhältnis zwischen Charles und Harry laut der royalen Gerüchteküche als angespannt.

Mehr royale Schnappschüsse zum Vatertag

Prinz Charles und seine Frau Herzogin Camilla (74) veröffentlichten zum Vatertag zudem Fotos des Thronfolgers mit seinem Vater Prinz Philip (1921-2021), auf dem die beiden Royals Uniform tragen, sowie von Camilla mit ihrem Vater Bruce Shand (1917-2006).

Auch der Kensington Palast hat zum Vatertag ein neues Bild geteilt - von Prinz William (39) und seinen drei Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4). Die vier Royals scheinen darauf eine Menge Spaß zu haben. Der Herzog von Cambridge und seine drei Kinder lachen in die Kamera. Charlotte und George sitzen je an einer Seite des zukünftigen Königs, Louis hat auf den Schultern seines Vaters Platz genommen. Zu dem Schnappschuss, der aus dem Urlaub der Familie in Jordanien im letzten Herbst stammen soll, heißt es: "Wir wünschen heute Vätern und Großvätern auf der ganzen Welt einen schönen Vatertag!"

Nicht auf dem Bild zu sehen ist Prinz Williams Frau, Herzogin Kate (40). Die Familie wird gemeinsam bald auch noch mehr zu feiern haben. Prinz William wird am 21. Juni 40 Jahre alt.