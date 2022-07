Anlässlich ihres 75. Geburtstags am 17. Juli durfte Herzogin Camilla an der 125. Ausgabe des britischen Hochglanzmagazins "Country Life" als Gastredakteurin mitarbeiten. Für das Titelblatt wurde die zukünftige Königsgemahlin sogar von ihrer Stief-Schwiegertochter Herzogin Kate (40) abgelichtet.

Auf dem Foto ist die Herzogin von Cornwall im Garten ihres Landhauses Ray Mill House in der Grafschaft Wiltshire zu sehen. Das Haus erstand sie in den 1990er-Jahren nach der Scheidung von Andrew Parker-Bowles nur rund 27 Kilometer entfernt von Prinz Charles' (73) Highgrove House. Camilla trägt auf dem Foto ein hellblaues, geblümtes Sommerkleid mit Hemdkragen und einen himmelblauen Cardigan. In der Hand hält sie einen Holzkorb mit geschnittenen Blumen und Gartenwerkzeug und lächelt freundlich in die Kamera. Camilla habe sich gewünscht, dass Kate sie für das Cover fotografiert. Laut "Country Life" spiegle das Foto die "wahrhaftige Freude, die das Landleben der Herzogin von Cornwall bringt" wider.

📸🌸 Commissioned by The Duchess of Cornwall as guest editor, Her Royal Highness invited The Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) to capture the cover image at her home in Wiltshire, Raymill. pic.twitter.com/CV3INh3Khq