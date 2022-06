Eigentlich sollte das jährliche Fotoshooting von König Willem-Alexander, Königin Máxima und ihren drei Töchtern am Strand von Den Haag stattfinden - kurzfristig musste jedoch umdisponiert werden.

Neue Bilder aus dem niederländischen Königshaus: Die traditionelle Fotosession von König Willem-Alexander (55), Königin Máxima (51) und den Prinzessinnen Amalia (18), Alexia (16) und Ariane (15) fand diesmal allerdings nicht wie geplant am Strand statt, sondern im Vorraum des Schlosses Noordeinde.

Andernfalls wäre das Shooting wortwörtlich ins Wasser gefallen. Wie niederländische Medien berichten, waren Regen, Gewitter und starker Wind angesagt. Deshalb konnte das Shooting nicht wie ursprünglich geplant im Beachclub La Cantina in Den Haag stattfinden.

Sommerliche Outfits

So strahlte die Familie eben "indoor" um die Wette, als sie für die Fotografen posierte. Auch die Outfits brachten sommerliches Flair in die Fotos: Während der König in einem sandfarbenen Anzug mit hellblauem Hemd auftrat, trug seine Frau ein Maxikleid von Diane von Fürstenberg mit auffällig grünem Druck.

Auch die drei Töchter bewiesen modischen Geschmack: Prinzessin Amalia entschied sich für ein langes schwarzes Sommerkleid mit Blumenmuster, Prinzessin Alexia zeigte einen Zweiteiler im zarten Grün mit weißem Blumenprint von Sandro. Prinzessin Ariane trug ein weißes Mini-Kleid mit interessanter Raffung am Bauch von Sandro.