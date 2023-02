Wiedersehen vor Gericht? Im Verleumdungsprozess von Samantha Markle gegen ihre Halbschwester Meghan gibt es keine Ausnahme für die Herzogin - sie muss eventuell aussagen. Eine Richterin wies den Antrag ihres Anwalts auf Einstellung von Zeugenaussagen ab.

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) könnten gezwungen sein, im Rahmen eines von Meghans Halbschwester angestrengten Verleumdungsfalls eidesstattlich auszusagen.

Der Anwalt der Herzogin wollte eigentlich verhindern, dass die die Royals in dem Fall befragt werden - sein Einwand wurde nun allerdings von einer Richterin abgewiesen, berichtet "BBC".

Bösartige Lügen bei Oprah?

Samantha Markle (58) wirft ihrer Halbschwester aufgrund ihrer Aussagen in dem berühmten Interview mit Oprah Winfrey (69) "Verleumdung und schädliche Lügen" vor. Der 58-jährigen geht es beispielsweise um Meghans Aussage, sie sei wie ein Einzelkind aufgewachsen. Das sieht die Halbschwester, die der ersten Ehe von Meghans Vater Thomas Markle (78) entstammt, anders. Laut "Times" fordert sie für die Aussage, die sie als "bösartig" einstuft, Schadenersatz von knapp 70.000 Euro.

Laut Samantha Markle stimme es nicht, dass sich Meghan "quasi selbst in großer Armut großgezogen" habe. Auch sei es nicht wahr, dass sie "mit 13 Jahren dazu gezwungen wurde, in mehreren schlecht bezahlten Jobs zu arbeiten, um 'über die Runden zu kommen'". Stets habe ihr Vater versucht, ihre Wünsche zu erfüllen und dafür auch gezahlt. Von einer "teuren Privatschule" bis hin zu Tanz- und Schauspielkursen. Kurzum: Meghan sei weitaus behüteter aufgewachsen, als sie in Interview behauptet hatte. Ihr Narrativ vom "Aschenputtel zur Prinzessin" sei gelogen.

Halbschwester mit Enthüllungsbuch

Die Beziehung der beiden Halbschwestern ist bereits schwer beschädigt. Meghan behauptete in dem Interview ebenfalls, dass ihre Halbschwester ihren Namen erst wieder in "Markle" änderte, als sie erfahren habe, dass Meghan mit dem Prinzen zusammen sei.

Es ist nicht das erste Mal, das Samantha sich über ihre Halbschwester beschwert: Anfang 2021 brachte sie ein Buch heraus mit dem vielsagenden Titel: "The Diary of Princess Pushy's Sister", was so viel bedeutet wie: "Das Tagebuch der Schwester von Prinzessin Penetrant".