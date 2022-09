Prinz Harry und Herzogin Meghan bringen Glanz nach Düsseldorf. Das Paar hat sich bei einem kurzen Besuch in das Goldene Buch der Stadt eingetragen.

Besondere Gäste im Jan-Wellem-Saal des Düsseldorfer Rathauses: Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) haben sich dort ins Goldene Buch eingetragen, wie unter anderem ein Instagram-Post auf dem offiziellen Account der Stadt zeigt. Eine Reihe von Bildern zeigt neben dem Moment der Unterschrift auch den fertigen Eintrag des Herzogs und der Herzogin von Sussex.

"Zuvor wurden der Duke und die Duchess von OB Dr. Stephan Keller und der Bundeswehr auf dem Marktplatz empfangen", heißt es in dem Posting weiter. Harry sei als Schirmherr der Invictus Games Düsseldorf 2023 in die Landeshauptstadt gekommen. Die paralympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten findet in genau einem Jahr dort statt.

Sie zeigten sich nahbar

Wie "RP Online" berichtet, nahm sich das Paar im Anschluss an die Zeremonie im Rathaus auch noch Zeit, mit der wartenden Menge auf dem Marktplatz in Kontakt zu treten. Sie schüttelten Hände, machten Fotos und gaben Autogramme. Meghan kam in einem eleganten Outfit und präsentierte sich in einem cremefarbenen Neckholder-Oberteil von Anine Bing. Dazu kombinierte sie eine beigefarbene, weite Hose von Brandon Maxwell und weiße, spitze Pumps.

Prinz Harry erschien in Düsseldorf in einem hellgrauen Anzug, unter dem er ein weißes Hemd trug. Nach dem Besuch im Rathaus ging es für die beiden mit einem Schiff über den Rhein zum Düsseldorfer Fußballstadion, wo die Veranstaltung zu den Invictus Games stattfindet.

Die beiden Royals, die 2020 in die USA gezogen sind, haben auf ihrer kurzen Europareise einen straffen Zeitplan: Nach ihrem Besuch in Düsseldorf reisen sie zurück ins Vereinigte Königreich: Am Donnerstag finden in London die WellChild Awards statt. Es ist das erste Mal seit den Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) im Juni, dass Harry und Meghan die Heimat des Royals besuchen.