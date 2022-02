Wenige Tage, nachdem Queen Elizabeth II. ihre Titel-Pläne für Herzogin Camilla bekannt gegeben hat, reagiert diese nun erstmals öffentlich darauf.

Herzogin Camilla (74) hat sich zum ersten Mal öffentlich zu ihrem zukünftigen Titel als "Queen Consort" geäußert. "Ich fühle mich sehr, sehr geehrt und bin sehr gerührt", antwortete die Ehefrau von Prinz Charles (73) bei einem Termin in London auf die Frage, was sie von Queen Elizabeths (95) Bekanntmachung vom Wochenende halte. Die Königin hatte den Wunsch geäußert, dass Camilla den Titel "Queen Consort", also Königsgemahlin tragen solle, wenn ihr Mann, Thronfolger Prinz Charles, König werde.

Wie unter anderem der britische "Independent" zeigt, war die Herzogin von Cornwall am Donnerstag allein in London unterwegs und besuchte dabei auch die Gemeinschaftsküche Nourish Hub, wo ihr die Frage gestellt wurde. Ihr Ausflug fand statt, nachdem das Büro des Paares bekannt gegeben hatte, dass Prinz Charles erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Camillas Test war negativ.

Prinz Charles: "Meine geliebte Frau war stets meine treue Stütze"

Prinz Charles hatte bereits am Sonntag auf die Erklärung der Queen bezüglich seiner Frau reagiert: "Wir sind uns der Ehre, die der Wunsch meiner Mutter bedeutet, zutiefst bewusst. Während wir gemeinsam versucht haben, Ihrer Majestät und den Menschen in unseren Gemeinschaften zu dienen und sie zu unterstützen, war meine geliebte Frau stets meine treue Stütze."

Die Queen hatte zuvor in einer Botschaft an die Bevölkerung verlauten lassen: "Wenn mein Sohn Charles zu gegebener Zeit König wird, weiß ich, dass Sie ihm und seiner Frau Camilla die gleiche Unterstützung geben werden, die Sie mir gegeben haben; und es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla, wenn diese Zeit gekommen ist, Queen Consort genannt werden wird, während sie ihren eigenen loyalen Dienst fortsetzt."