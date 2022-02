In Jeans und Pulli zeigt sich Herzogin Kate im Fernsehen. Sie liest im Kinderprogramm eine Gute-Nacht-Geschichte vor.

Herzogin Kate (40) versorgt demnächst nicht nur ihre eigenen drei Kinder mit einer Gute-Nacht-Geschichte. Die Herzogin von Cambridge wird laut BBC in einer Sonderausgabe von "CBeebies Bedtime Stories" erscheinen. In dem beliebten britischen Kinderprogramm liest jede Woche eine andere berühmte Persönlichkeit eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Zuvor sind in der BBC-Show unter anderem schon Ed Sheeran (30), Tom Hardy (44), Reese Witherspoon (45) und Ryan Reynolds (45) zu Gast gewesen.

Die Folge mit Herzogin Kate soll am Sonntag, dem 13. Februar, ausgestrahlt werden. Anlass ist die derzeitige Aktionswoche, in der die psychische Gesundheit von Kindern im Mittelpunkt steht. In einer Vorschau auf ihren Auftritt im Kinder-TV ist Kate, die sich als Mitglied der königlichen Familie seit Langem für das seelische Wohlbefinden von Kindern engagiert, lässig mit Jeans und einem hellen Pullover gekleidet zu sehen.

"Kann es kaum erwarten"

Die 40-Jährige, die zusammen mit Prinz William (39) die Kinder Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) hat, wird aus "Die kleine Eule" von Jill Tomlinson vorlesen. In einem Statement zu Kates Auftritt zeigte sich Patricia Hidalgo von der BBC hoch erfreut über die royale Verstärkung in der Show: "Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sie eine so klassische Geschichte auf ihre eigene Art interpretiert, und ich bin sicher, unser Publikum kann es auch nicht."