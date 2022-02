Zehn Jahre Altersunterschied trennt die beiden, doch ihr Lebensweg eint sie. Beide sind bürgerlich geboren und werden eines Tages die Frau eines Königs sein: Herzogin Kate (40) und Kronprinzessin Mary (50). Vor diesem Hintergrund verstehen sich die Damen offenbar blendend, was auch auf den neuesten Fotos vom heutigen Mittwoch zu sehen ist. Sie zeigen das Zusammentreffen der beiden mit Marys Schwiegermutter, Königin Margrethe II. (81), im Palast von Christian IX. in Dänemark.

Via Twitter bedankte sich die britische Herzogin bereits kurz nach dem Treffen öffentlich für den "herzlichen Empfang". Zum ehrwürdigen Anlass heißt es weiter: "Gemeinsam mit der dänischen Königin und der Kronprinzessin feiern wir das Jubiläumsjahr des Vereinigten Königreichs und Dänemarks - das Goldene Jubiläum hier in Dänemark und das Platinjubiläum Ihrer Majestät der Königin im Vereinigten Königreich."

Queen Elizabeth II. (95) ist seit 70 Jahren (Platin) auf dem britischen Thron, Königin Margrethe seit 50 (Gold).

