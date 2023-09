Von 9. bis 16. September finden die Invictus Games in Düsseldorf statt. Schirmherr Prinz Harry ist vor Ort, auch Herzogin Meghan wird erwartet. Das muss man über die Veranstaltung wissen.

Eine deutsche Stadt ist zum ersten Mal Austragungsort der Invictus Games. In Düsseldorf findet die Veranstaltung, die Prinz Harry (38) vor neun Jahren initiierte, vom 9.bis 16. September statt. Der Herzog von Sussex ist auch Schirmherr des Events für kriegsversehrte Veteranen, das zum sechsten Mal ausgetragen wird.

Prinz Harry, der selbst zweimal im Kampfeinsatz in Afghanistan war, gründete die Invictus Games im Jahr 2014. Der Besuch bei den Warrior Games in den USA im Jahr 2013 soll ihn inspiriert haben, ein internationales Sportereignis speziell für verletzte Soldatinnen und Soldaten ins Leben zu rufen.

Darum geht es bei den Invictus Games

Auf der Website der Veranstaltung heißt es, das Ziel der Invictus Games sei es, "an Seele und Körper verwundeten, verletzten und erkrankten Soldatinnen und Soldaten eine größere Wahrnehmung und Anerkennung in der Gesellschaft zuteilwerden zu lassen und ihren Weg in der Rehabilitation zu unterstützen".

In der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena dabei sein werden rund 500 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aus 21 Nationen. Sie messen sich in den zehn Disziplinen Tischtennis, Bogenschießen, Leichtathletik, Indoor Rudern, Bankdrücken, Sitzvolleyball, Schwimmen, Radfahren, Rollstuhl-Basketball und Rollstuhl-Rugby.

Topstars und Politiker treten mit Prinz Harry auf

Bei der Eröffnungszeremonie am Samstag, 9. September (18 Uhr), hält Prinz Harry eine Rede. Außerdem wird Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (63) die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wettkämpfe begrüßen. Für den Startschuss soll zudem eine Videobotschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz (65) auf der Agenda stehen. Anschließend tritt Rap-Star Macklemore (40) auf. Für Prinz Harry geht es nach der Feier dann noch weiter nach Mainz. Er wird der Stargast in der Sendung "Das aktuelle sportstudio" sein.

Zum Abschluss der Invictus Games gibt es am Samstag, 16. September (19:30 Uhr), erneut eine große Zeremonie. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) will dann den Teilnehmenden in einer Rede für ihren Einsatz danken. Später folgt Abschlussrede und Vorausblick auf die kommenden Invictus Games von Prinz Harry und ein Auftritt von Sängerin Rita Ora (32), die insgesamt sechs ihrer Hits performen wird. Erwartet wird auch Harrys Ehefrau Herzogin Meghan (42).

Meghan und Harry feierten bei den Invictus Games ihre Premiere

Für den Herzog und die Herzogin von Sussex haben die Invictus Games eine besondere Bedeutung. Bei der dritten Ausgabe 2017 in Toronto, Kanada, sorgte Prinz Harry für eine Überraschung: Er hatte seinen ersten offiziellen Auftritt mit seiner späteren Frau Meghan. Die Spiele von 2018 fanden anschließend in Sydney statt. Sowohl Prinz Harry als auch Meghan waren erneut dabei - genau wie in Den Haag im Jahr 2022. Die ersten beiden Ausgaben der Sportveranstaltung gab es 2014 in London und 2016 in Orlando.

So geht es nach Düsseldorf weiter

Prinz Harry hatte bereits im Rahmen der Abschlusszeremonie der Invictus Games in Den Haag den Austragungsort für das Jahr 2025 bekannt gegeben. Dann wird es wieder zurück nach Nordamerika gehen.

"Während sich die Invictus Games weiter angepasst und entwickelt haben, freue ich mich sehr, ankündigen zu können, dass die Invictus Games Foundation Kanada ausgewählt hat, um die allerersten Winter Hybrid Games im Jahr 2025 auszurichten", sagte Prinz Harry in einer Erklärung. Der Wettkampf werde demnach in der Nähe von Whistler und Vancouver ausgetragen.