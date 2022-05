Zum Platinjubiläum der Queen wurden spezielle Souvenirs angefertigt, die offiziell in den Verkauf gegangen sind, unter anderem Kekse in Corgi-Form. Es wurden nur limitierte Stückzahlen produziert.

Die offiziellen Merchandise-Produkte zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) sind in den Verkauf gegangen. Auf der offiziellen Website der Royal Collection finden sich Souvenirs wie Sekt, Kekse, Porzellan und Socken - alles in einer speziellen Jubiläumsedition. Einige der Produkte, die alle in einer Auflage von je 2.022 Stück produziert wurden, waren jedoch schnell ausverkauft.

Porzellankollektion schon vergriffen

Wie etwa die gesamte Porzellankollektion. Souvenirs wie eine Kaffeetasse, ein Teekessel und Untersetzer sind bereits vergriffen. Die Kollektion wurde von der lilafarbenen Robe inspiriert, die Queen Elizabeth II. bei ihrer Krönung 1953 getragen hatte. Neben Porzellan gibt es unter anderem auch eine süße Dose mit Keksen in Form von Corgis - der Lieblingshunderasse der Queen. Günstig ist der leckere Spaß allerdings nicht: Stolze 58 Pfund kosten die Süßigkeiten (umgerechnet etwa 68 Euro).

Auch Socken mit aufgestickten Blüten wurden für das Jubiläum produziert: eine Rose für England, eine Narzisse für Wales, eine Distel für Schottland und ein Kleeblatt für Nordirland. Die Strümpfe kommen in zwei Farbwegen für je 16 Pfund (rund 19 Euro).