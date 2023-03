König Charles III. verbringt offenbar immer mehr Zeit auf Schloss Windsor. Nach dem Tod der Queen will der Monarch dem Schloss und dem umliegenden Anwesen angeblich seinen eigenen Stempel aufdrücken.

König Charles III. (74) soll angeblich nie sonderlich darauf gebrannt haben, auf Schloss Windsor zu leben. Wie die britische "Daily Mail" schreibt, soll ihn unter anderem der durch den nahegelegenen Heathrow-Flughafen verursachte Fluglärm immer gestört haben. Doch nun scheint Charles seine Meinung geändert zu haben.

Charles verbringt mehr Zeit auf Schloss Windsor

In den vergangenen Monaten soll der britische Monarch immer mehr Zeit auf Schloss Windsor verbracht haben. Schon vor dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) habe er der "Daily Mail" zufolge damit begonnen, vereinzelt dort zu übernachten, um noch Zeit mit seiner im letzten September verstorbenen Mutter verbringen zu können. Diese hatte in den vergangenen Jahren verstärkt ihre Zeit auf Schloss Windsor verbracht und war während der Covid-Pandemie zusammen mit ihrem langjährigen Ehemann Prinz Philip (1921-2021) ganz dorthin gezogen.

Seither verbringe König Charles III. nun oftmals sogar zwei oder drei Nächte in der Woche auf Schloss Windsor, von wo aus er auch immer mehr offizielle Aufgaben übernehme, während der Buckingham-Palast, die offizielle Residenz des britischen Monarchen, renoviert wird. Aktuell lebe er mit seiner Ehefrau, Königsgemahlin Camilla (75), aber noch im Clarence House.

Bäume, Enkelkinder , Elektroautos

Der Monarch wolle dem Schloss und dem umliegenden Anwesen offenbar auch seinen eigenen Stempel aufdrücken, heißt es weiter. Während sich Charles auf Schloss Windsor befinde, nutze er zwar derzeit noch seine bisherigen Räumlichkeiten, es seien jedoch Handwerker in den ehemaligen Wohnräumen der Queen gesehen worden. Gut möglich also, dass der König dort womöglich bald einziehen könnte. So sei etwa damit begonnen worden, persönliche Gegenstände der verstorbenen Königin einzulagern und zu katalogisieren, um diese für die Nachwelt zu erhalten.

"Der König passt das Schloss mehr seinem Geschmack an", wird ein anonymer Insider zitiert. Er lasse demnach "einige seiner liebsten Kunstwerke und Besitztümer hereinbringen, um es gemütlicher zu machen". Charles ist auch seit Jahren für seine Liebe zur Umwelt bekannt. Auf dem Anwesen werden demnach nun mehrere neue Ladestationen für Elektroautos installiert. Außerdem würden tausende Schösslinge von Bäumen gepflanzt.

Womöglich hängt Charles' Sinneswandel auch damit zusammen, dass Prinz William (40) das Adelaide Cottage in der Nähe von Schloss Windsor bezogen hat. Der älteste Sohn des Königs lebt dort mit seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (41), und den drei gemeinsamen Kindern George (9), Charlotte (7) und Louis (4). Für Charles sei es damit möglich, seine Enkelkinder häufiger zu sehen. Einigen anonymen Quellen zufolge sei es auf lange Sicht stets geplant gewesen, dass William, Kate und die Kinder möglichst bald ins Schloss ziehen. Die junge Familie scheine jedoch mit dem Adelaide Cottage sehr glücklich.