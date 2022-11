König Charles III. feiert am heutigen 14. November seinen 74. Geburtstag. Im Rahmen dieses besonderen Tages veröffentlichte der Palast ein neues Bild des Monarchen. Es ist sein erster Geburtstag als amtierender König, nachdem seine Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), im September gestorben ist.

Das Foto ist unter anderem auf dem offiziellen Instagram-Account der Royals zu sehen. Es zeigt König Charles III. mit Spazierstock an einen alten Baum gelehnt. Charles sei nun offiziell Ranger des Windsor Great Parks, 70 Jahre nachdem sein verstorbener Vater einst den Titel übernommen hatte, heißt es im beigefügten Kommentar. Prinz Philip (1921-2021) hatte das Amt von 1952 bis zu seinem Tode im vergangenen Jahr inne.

Der Palast teilt bei Instagram zudem einen kurzen Clip. In dem Video ist zu sehen und zu hören, wie eine Kapelle zum Geburtstag des Königs im Rahmen eines Wachwechsels im Buckingham Palast als Ständchen "Happy Birthday" spielt. In den sozialen Medien gab es von Followern der Royals außerdem zahlreiche herzliche Glückwünsche.

