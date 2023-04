Eine lebensgroße Büste von König Charles III. wurde in London vorgestellt. Das besonders Süße: Sie wurde aus 23 Kilogramm Schokolade modelliert.

König Charles III. (74) wurde bereits aus Marmor und Bronze modelliert, nun gibt es ihn auch aus Schokolade. Eine lebensgroße Büste des Monarchen aus dem süßen Material von Chocolatier Jennifer Lindsey-Clarke wurde im Vorfeld seiner Krönung am 6. Mai in der Westminster Abbey in London enthüllt.

Zu Fotos der Kreation schreibt Lindsay-Clarke auf ihrem Instagram-Account: "Neueste Zusammenarbeit für eine Schokoladenkrönungsfeier! Vier Wochen Arbeit [...] für ein richtig königliches Fest der Kunst [...] Das Projekt hat so viel Spaß gemacht, vielen Dank an alle für die großartige Teamleistung".

Der König in seiner Krönungsuniform

Laut "Mail Online" hat ein Expertenteam aus Chocolatiers und Modellbauern stundenlang Filmmaterial des Königs studiert, um sein Konterfei einzufangen. Danach wurden mehr als 17 Liter Schokolade eingeschmolzen und in eine eigens angefertigte Form gespritzt. Die mehr als 23 Kilogramm schwere Büste soll den König in seiner Krönungsuniform zeigen.

Das Werk wurde speziell von der britischen Süßwarenmarke "Celebrations" in Auftrag gegeben, die anlässlich des historischen Ereignisses eine limitierte Krönungs-Edition auf den Markt bringt. Die Schoko-Skulptur wird am Hauptsitz von Mars Wrigley UK in Slough in der Grafschaft Berkshire im Süden von England ausgestellt.

König Charles III. und Königin Camila (75) werden am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey gekrönt.