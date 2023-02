Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei hat König Charles III (74) seine Betroffenheit gegenüber dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (68) ausgesprochen.

Bei dem Beben der Stärke 7,5 sind laut aktuellen Zahlen insgesamt mehr als 10.000 Menschen gestorben, im türkischen Gebiet gibt es inzwischen über 8.500 Tote, berichtet "Bild" (Stand: Mittwochmittag).

Charles schreibt in seiner Mitteilung, er und Herzogin Camilla (75) seien "sehr schockiert und zutiefst traurig" über die Nachricht. "Ich kann mir das Ausmaß des Leids und Verlustes infolge dieser schrecklichen Tragödien nur ansatzweise vorstellen, und ich möchte insbesondere den Familien all derer, die ihre Angehörigen verloren haben, unser tiefstes und herzlichstes Mitgefühl aussprechen."

